К 650-летию Кирова в Васнецовском музее открыли выставку дымковской игрушки

Некоторые экспонаты выставляются впервые. Фото: kirovreg.ru

В Кирове открылась выставка дымковской игрушки. Подробности сообщили в областном правительстве.

Экспозиция «Город и горожане» открылась в Вятском художественном музее имени Васнецовых. Мероприятие приурочено к 650-летию Кирова и к 130-летию со дня рождения знатока и собирателя народных промыслов Алексея Деньшина.

На выставке представлены около 200 экспонатов - традиционные образы дымковской игрушки и творческие композиции из мастерских современных авторов и фондов музея. Это, к примеру, «Вятский торговый ряд», «Деньшин и Косс», «Город», «Новгородские ушкуйники», «Вятский мотив», «Чем богат наш Вятский край» и другие. Некоторые из них создавались специально для события и выставляются впервые.

Выставка будет работать до 22 октября.