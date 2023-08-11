В Советске в рамках «дорожного миллиарда» отремонтировали 14 улиц

Общая протяженность отремонтированных улиц - 14 км. Фото: kirovreg.ru

В Советске по программе «дорожный миллиард» отремонтировали 14 улиц. Подробности сообщили в областном правительстве.

Общая протяженность отремонтированных улиц - 14 км. В Советске такого масштабного ремонта не проводили уже более 30 лет, некоторые участки не приводили в порядок годами. За дороги, нуждающиеся в восстановлении, голосовали сами жители.

Подрядчик начал работы в мае и уже закончил их, опередив график. Сейчас идет процесс приемки. Стоит отметить, что часть улиц проходит через туристические маршруты и ведет к жизненно важным соцобъектам. Так, например, ремонт прошел на улицах Крупской, проложенной к ЦРБ и двум детсадам, и Нагорной, идущей к памятнику природы - старейшему Смоленцевскому ключу.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове на 80% закончен ремонт Студенческого проезда.