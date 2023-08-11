Кировчан научили управлять беспилотниками

Кировчане прошли обучение и сдачу экзамена по управлению беспилотниками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Восемь жителей Кировской области получили свидетельство о праве управления беспилотниками. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Свидетельства вручили участникам всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром». Их получили восемь человек:

- ученик 10 класса Кировского физико-математического лицея Дмитрий Арасланов;

- студенты 2 курса Колледжа ВятГУ Даниэль Коршунов, Маргарита Шиврина и Данил Фалалеев;

- студент 4 курса ВятГУ Данил Банников;

- инженер-конструктор 3 категории АО «Электропривод» Виктор Михалев;

- молодые специалисты Алексей Лукиных и Александр Думин.

Добавим, что в текущем году в конкурсе «Кибердром» участвовали более 50 кировчан. По итогам обучения и сдачи экзамена сформировалась команда, которая заняла на соревнованиях 46 место.