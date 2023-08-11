В Кировской области три дня будут ловить пьяных водителей

В помощь автоинспекторам выйдут активисты. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области вновь пройдут традиционные «сплошные проверки». Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Мероприятия пройдут в течение трех дней - 11, 12 и 13 августа. Ловить пьяных водителей будут не только в Кирове, но и во всех районах области. В помощь автоинспекторам выйдут гражданские активисты, представители «Ночного патруля» и добровольных народных дружин.

Кировчанам напоминают: вождение в пьяном виде недопустимо и наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Автомобилистам также сообщают, что во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы.