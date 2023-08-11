Роспотребнадзор рассказал, в каких водоемах не стоит купаться кировчанам

Кировчан просят не купаться в указанных местах. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кировской области продолжают мониторить качество воды в местах массового отдыха. По информации регионального Роспотребнадзора, со 2 по 9 августа специалисты отобрали 77 проб из водоемов.

В результате гигиеническим нормативам не соответствует вода в следующих местах:

- реке Вятка в районе Филейского затона и лыжного комбината города Кирова,

- Омутнинском пруду,

- пруду в поселке Вахруши,

- реке Молома в районе села Красное Даровского района,

- реке Вятка в Котельниче, Вишкеле, Советске,

- реке Пижанке в поселке Пижанка,

- пруду поселка Верхошижемье,

- озере Шекень.

Помимо этого, по санитарно-химическим показателям не прошли пробы в пруду в Дороничах и карьеры в Стрижах. Кировчан просят не купаться в указанных местах.

Напомним, что в Кировской области школьник спас тонущую девочку. Она упала с понтонного мостика в воду.