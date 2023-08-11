Роспотребнадзор рассказал, в каких водоемах не стоит купаться кировчанам

Кировчан просят не купаться в указанных местах.
Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА
В Кировской области продолжают мониторить качество воды в местах массового отдыха. По информации регионального Роспотребнадзора, со 2 по 9 августа специалисты отобрали 77 проб из водоемов.
В результате гигиеническим нормативам не соответствует вода в следующих местах:
- реке Вятка в районе Филейского затона и лыжного комбината города Кирова,
- Омутнинском пруду,
- пруду в поселке Вахруши,
- реке Молома в районе села Красное Даровского района,
- реке Вятка в Котельниче, Вишкеле, Советске,
- реке Пижанке в поселке Пижанка,
- пруду поселка Верхошижемье,
- озере Шекень.
Помимо этого, по санитарно-химическим показателям не прошли пробы в пруду в Дороничах и карьеры в Стрижах. Кировчан просят не купаться в указанных местах.
Напомним, что в Кировской области школьник спас тонущую девочку. Она упала с понтонного мостика в воду.