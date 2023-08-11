Шульжевский и Семенова едут в Слободской, а Лымарев - в Чепецк

Показы кино под открытым небом тоже продолжатся. Фото: kirovreg.ru

Фестиваль «На семи холмах» завершится в воскресенье, 13 августа.

На этот день запланированы еще один выход на красную ковровую дорожку и вручение главных призов фестиваля, - сообщают в правительстве Кировской области.

В пятницу, 11 августа, в ДК Горького (Слободской) споют Эд Шульжевский и Екатерина Семенова, также в концерте будут участвовать Александр Постоленко и Марина Яковлева. В ДК «Дружба» (Кирово-Чепецк) покажут «Вия» с Александром Лымаренко.

На следующий день тот же спектакль дадут в «Театре на Спасской». А на набережной Грина звездные гости дадут бесплатный концерт для кировчан.