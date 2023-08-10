В Кировской области закончились поиски женщины, пропавшей в лесу

Женщину нашли живой и здоровой. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области благополучно завершились поиски пропавшей женщины. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Как мы сообщали ранее, в Опаринском районе 9 августа 62-летняя женщина ушла в лес и не вернулась. Волонтеры собирали активный выезд, привлекая к нему неравнодушных местных, и готовились прочесывать территорию в поисках заблудившейся женщины.

В 12.40 добровольцы «Лизы Алерт» сообщили об окончании поисков.

- Надежда Степановна найдена, жива. Огромное спасибо всем за готовность выехать, - такой комментарий появился под постом о розыске пропавшей.

Ранее мы также писали о десятилетнем школьнике, который спас тонущую девочку в Кировской области.