В Кировской области полицейский помог потушить горящий дом

Полицейский помогал тушить пожар до приезда спасателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали в региональном УМВД, инцидент произошел 5 августа в деревне Рыбная Ватага Кильмезского района. Оперуполномоченный по особо важным делам УКОН УМВД Вячеслав Смирнов приехал туда на выходные к родственникам. Находясь во дворе дома, он услышал характерный треск шифера с соседней улицы. Поняв, что где-то там пылает пожар, он поспешил на выручку.

Как оказалось, горел деревянный дом на Первомайской улице. От огня уже плавились оконные рамы соседнего дома. Его хозяйка поливала горящую постройку водой. Полицейский уточнил, есть ли кто-то в горящем здании и, узнав, что оно нежилое, организовал соседей для совместного тушения пожара. Вскоре подключились и прибывшие спасатели. Все вместе они не позволили пламени перекинуться на соседние дома. В результате инцидента никто не пострадал.

Уже после от женщины пришло письмо с благодарностью Вячеславу Смирнову. В областном УМВД теперь рассматривают вопрос о поощрении сотрудника.