Два проекта Кировской области в сфере культуры получили гранты

Общая сумма, выделенная на реализацию двух проектов, превышает миллион рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Ранее мы сообщали, что 15 проектов нашего региона стали победителями грантового конкурса «Движение первых» и получили 20 миллионов рублей на реализацию. Как рассказали в областном правительстве, два из них заявлены кировскими культурными учреждениями.

Так, за счет полученных средств областной Дом народного творчества реализует проект «Дети и традиция. Культурный код на Вятке». В его рамках для юных кировчан организуют тематические уроки, мастер-классы, игровые программы и показ фильмов о промыслах нашего региона. Проект воплотят в жизнь уже осенью 2023 года, на эту цель выделено 383 тысячи рублей.

Второй проект представлен кировским колледжем музыкального искусства им. Казенина. Учреждение проведет программу «ФолкKУЛЬТУРА: перезагрузка», в рамках которой запланированы мастер-классы, цикл концертов и Всероссийский конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне, гармони и народного пения имени Заслуженного работника культуры РФ Аркадия Помелова. На организацию выделено 622 тысячи рублей.