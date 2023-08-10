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НовостиОбщество10 августа 2023 13:30

Два проекта Кировской области в сфере культуры получили гранты

Культурные инициативы, получившие финансовую поддержку, посвящены юбилею Кирова
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Общая сумма, выделенная на реализацию двух проектов, превышает миллион рублей.

Общая сумма, выделенная на реализацию двух проектов, превышает миллион рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

Ранее мы сообщали, что 15 проектов нашего региона стали победителями грантового конкурса «Движение первых» и получили 20 миллионов рублей на реализацию. Как рассказали в областном правительстве, два из них заявлены кировскими культурными учреждениями.

Так, за счет полученных средств областной Дом народного творчества реализует проект «Дети и традиция. Культурный код на Вятке». В его рамках для юных кировчан организуют тематические уроки, мастер-классы, игровые программы и показ фильмов о промыслах нашего региона. Проект воплотят в жизнь уже осенью 2023 года, на эту цель выделено 383 тысячи рублей.

Второй проект представлен кировским колледжем музыкального искусства им. Казенина. Учреждение проведет программу «ФолкKУЛЬТУРА: перезагрузка», в рамках которой запланированы мастер-классы, цикл концертов и Всероссийский конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне, гармони и народного пения имени Заслуженного работника культуры РФ Аркадия Помелова. На организацию выделено 622 тысячи рублей.