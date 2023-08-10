Кировская область получила из федерального бюджета 23,4 миллиарда рублей

Средства направлены на социальную политику, дороги, образование и другие сферы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, сумма поступила в областной бюджет за семь месяцев и равна 62% от годового плана. 13 миллиардов из 23,4 - целевые и направлены на различные сферы. Это социальная политика (4,4 млрд), дорожное хозяйство (2 млрд), образование (1,8 млрд), здравоохранение (1,4 млрд), сельское хозяйство (1,4 млрд) и ликвидацию несанкционированных свалок (409 млн).

10,4 миллиарда, поступившие в бюджет, не имеют целевого назначения. Их направят на зарплаты бюджетникам, соцвыплаты и оплату расходов областных учреждений.

Ранее мы также сообщали, что местные бюджеты Кировской области получили 16,8 миллиарда рублей.