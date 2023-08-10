В Фаленках завершили модернизацию столетней библиотеки

Книжный фонд библиотеки пополнился на 35%. Фото: kirovreg.ru

Центральная районная библиотека в Фаленках прошла поэтапную модернизацию. Так, в 2018 году в столетнем здании провели капитальный ремонт. В 2023 федеральные средства направили на покупку мебели и оборудования, пополнение книжного фонда и повышение квалификации персонала.

- Книжный фонд обновился на 35% на общую сумму более 3,8 млн руб. В библиотеке появились современные энциклопедии, словари, справочники, новые издания отечественной и зарубежной классики, детская литература, книги по истории, психологии, технике, медицине, здоровому образу жизни, которые удачно вписались в уже существующий фонд, - сообщили в областном правительстве.

В библиотеке также появились говорящие и электронные книги, 4D-энциклопедии, развивающие книги с окошками и книги-панорамы. Из современного оборудования - очки виртуальной реальности, планшеты, ноутбуки, спилс-карты по изучению административно-территориального устройства РФ и проектор.

В 2023 году модернизация ждет еще пять библиотек Кировской области.