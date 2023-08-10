Подписывал контракты с фирмой жены. В Кировской области чиновника уволили из администрации

Бывший глава администрации заключал контракты на благоустройство городских территорий с фирмой жены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главу администрации Сосновского городского поселения уволили в связи с утратой доверия. Как сообщили в прокуратуре Кировской области, причина – в нарушении законодательства о противодействии коррупции.

Выяснилось, что бывший глава администрации подписал акт о приемке якобы выполненных работ по благоустройству прилегающей территории местного дворца культуры «Судостроитель». При этом подрячик не смонтировал наружное освещение, предусмотренное техзаданием.

С той же организацией чиновник заключил контракт и по благоустройству пешеходной зоны вблизи домов № 38 и 40 по улице Октябрьской города Сосновки. Акт приемки также был подписан, а средства выплачены. Однако прокуратура вскрыла дефекты при обустройстве территории.

Позднее вскрылось, что руководителем подрядной организации была супруга главы администрации Сосновского городского поселения. В результате чиновника привлекли к уголовной ответственности по статье УК РФ «Служебный подлог» и сняли с должности.