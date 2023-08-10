Ушла в лес и не вернулась: в Кировской области начались поиски пропавшей женщины

Кировчан просят присоединиться к поискам. Фото: lizaalert_kirov

Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о новой пропавшей. С 9 августа неизвестно местонахождение 62-летней Надежды Бушуевой.

Уточняется, что в этот день женщина ушла в лес и не вернулась. Волонтеры просят присоединиться к поискам неравнодушных жителей.

Местонахождение женщины неизвестно с 9 августа. Фото: lizaalert_kirov

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы. Любую информацию о Надежде Степановне просят сообщать по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.