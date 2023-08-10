Жердев и Симаков на АТП: проблемы есть, нужен план обновления автопарка

Сотрудники АТП жаловались на условия работы, поэтому чиновники и нанесли визит. Фото: kirovreg.ru

После поездки на пятом автобусе зампред кировского правительства Жердев и сити-менеджер Кирова Симаков побывали на АТП (автотранспортном предприятии).

Ранее сотрудники АТП жаловались на условия работы. Одна из проблем - нехватка новых автобусов и троллейбусов. А ремонт и капремонт подвижного состава предприятие вынуждено проводить своими силами.

Автопарк уже обновляли и закупками, и передачей автобусов от КПАТа. Но нужно покупать еще больше техники. 15 автобусов надеются поставить по новому федеральному проекту.

Параллельно обновляют павильоны на остановках: вскоре поставят 5 свежих, в следующем году заменят еще 100.

Другая проблема - обилие перевозчиков-частников. Вкупе с низким пассажиропотоком выходит так, что АТП фактически работает в убыток.

Алексей Александрович предложил АТП вместе с общественниками составить план выхода из сложившейся ситуации, обсудить его с властями и начать выполнять.