Подрядчик доремонтировал очередные 4 улицы в Кирове

Подрядчики вышли еще на несколько участков. Фото: киров.рф

Улицы Богородскую, Лукинскую, Язевочную и Яблочную в Кирове доремонтировали. Работы шли по нацпроекту БКД, - сообщают в дирекции благоустройства. Комиссия осмотрит эти участки в ближайшие дни.

Ремонт завершен на 25 улицах из 45 запланированных.

Сейчас в работе участки улиц Воровского, Свободы, Тружеников, Нововятская, Клубная (включая благоустройство). Впереди также ремонт трех улиц в Захарищевых - им займется ГДМС.

Главное чтобы сошлась математика. Ведь есть обратные примеры, как с грунтовыми дорогами: несколько недель назад мэрия отчитывалась в ремонте половины запланированных участков, а на днях - о готовности 40%.