В Лесном отремонтировали школу к новому учебному году

Цвет фасада выбрали сами ученики. Фото: kirovreg.ru

В Верхнекамском районе отремонтировали школу к учебному году. Подробности сообщили в областном правительстве.

Речь идет о школе в поселке Лесной. Обновление здания началось еще весной 2022 года - в нем провели капитальный ремонт. Летом же 2023 года, во время каникул, привели в порядок фасад, цвет которого выбрали сами ученики.

На территории также прошли работы: по просьбе школьников обустроили армейскую полосу препятствий для отработки военных навыков и спортивных тренировок. Кроме того, специалисты снесли пустующие здания, стоящие рядом с учебным заведением.

В областном правительстве добавили, что школу в Лесном построили в 1967 году, и в ней ни разу за полвека не проводили ремонт. В итоге за год в образовательном учреждении заменили окна и кровлю, системы отопления, водопровода и канализации, провели косметический ремонт в кабинетах и рекреациях, спортивном зале.