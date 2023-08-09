Солнечный берег и мертвые птицы: ветеринары проверят место гибели пернатых

Птицы лежат на четырех улицах. Фото: Игорь Золотаев / vk.com/krasivo_kirov

В Кирове замечены мертвые мелкие птицы. Особенно много их на Солнечном берегу.

- Срочно! Птичий грипп? - предположил автор сообщения, опубликованного в паблике «Благоустройство города Кирова» ВКонтакте.

Очевидца интересовало, безопасно ли это для людей и животных. К слову, мертвых птиц видели на улицах 65-летия Победы, архитектора Зянкина, Героя Костина и Героя Рожнева.

В комментариях отозвались представители регионального управления ветеринарии. Догадки о птичьем гриппе они пока не подтвердили.

- В Кирове карантин по гриппу птиц не снят, остался один очаг в районе БХЗ, - указано в ответе. - Информация передана областной ветстанции, сегодня специалисты выедут по данным адресам.