Все кировские спортшколы получают лицензии к сентябрю

Пока не все учреждения прошли процедуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все спортивные школы и их подразделения в Кирове и районах области должны получить лицензии на образовательную деятельность до 1 сентября.

На сегодня не во всех учреждениях эта работа завершена, - отмечают в правительстве региона. Требования к спортшколам «высокие, но выполнимые». Правительство на днях проводило встречу с руководителями муниципалитетов, где обсуждались все сопутствующие вопросы.

Ранее мы сообщали о планах по строительству центра спортивной гимнастики на территории бывшего вертолетного училища. И о предстоящем открытии спортивных секций для детей с ограничениями по здоровью.