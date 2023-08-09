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НовостиСпорт9 августа 2023 13:41

Все кировские спортшколы получают лицензии к сентябрю

Требования к ним «высокие, но выполнимые», - считают чиновники
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Пока не все учреждения прошли процедуру

Пока не все учреждения прошли процедуру

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все спортивные школы и их подразделения в Кирове и районах области должны получить лицензии на образовательную деятельность до 1 сентября.

На сегодня не во всех учреждениях эта работа завершена, - отмечают в правительстве региона. Требования к спортшколам «высокие, но выполнимые». Правительство на днях проводило встречу с руководителями муниципалитетов, где обсуждались все сопутствующие вопросы.

Ранее мы сообщали о планах по строительству центра спортивной гимнастики на территории бывшего вертолетного училища. И о предстоящем открытии спортивных секций для детей с ограничениями по здоровью.