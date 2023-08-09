Раскопки на месте Ахтырского кладбища в Кирове: тел нет, строить можно

Вероятно, границы бывшего Ахтырского кладбища не доходили до этого участка. Фото: vk.com/public178853866

Сотрудники НПЦ по охране ОКН провели археологические работы на территории, сопредельной с бывшим Ахтырским кладбищем. Здесь должна появиться новая поликлиника.

Была вероятность найти погребения. Однако находок с признаками объектов культурного наследия не случилось.

- Можно сделать вывод, что кладбище не доходило до границ обследованного участка, - заключили археологи.

Вердикт: ограничений для строительства нет. К слову, документы уже прошли историко-культурную госэкспертизу.

Ранее сотрудники кировского НПЦ обследовали участок старинной булыжной мостовой, «раскрывшийся» в ходе коммунальных раскопок.