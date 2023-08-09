В Кировской области два моста закончат ремонтировать в сентябре

В текущем году в Кировской области отремонтируют 14 мостов. Фото: vk.com/kirovreg43

В сентябре в Кировской области отремонтируют мосты через реки Быстрица и Ворсик. Об этом сообщили в правительстве региона.

На данный момент переправа через Быстрицу на трассе Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Куменском районе отремонтирована на 50%. Сейчас рабочие готовят опоры к покраске, а пролетное строение - к устройству выравнивающего слоя и созданию системы водоотвода.

На мосту через Ворсик на трассе Плотники - Вожгалы - Богородское - Кырчаны в Богородском районе идет капремонт. Вскоре планируется устройство выравнивающего слоя из бетона, нижнего и верхнего асфальтобетонного покрытия. Рабочие уже сделали водоотвод и смонтировали ограждения. До 25 сентября объект должен быть готов.

Добавим также, что в текущем году в Кировской области отремонтируют 14 мостов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».