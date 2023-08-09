Эксперты рассказали, почему тополя в городе резко пожелтели: много моли

Деревья уже массово сбросили листву. Фото: t.me/green_vyatka

Кировчане волнуются за судьбу тополей в городе: листва многих деревьев пожелтела в июле-августе.

А все из-за тополиной моли. Гусеницы питаются листьями тополей, делая овальные «мины» на нижней стороне листа. Это, возможно, самый распространенный вредитель тополей в городе. Лист кажется пожелтевшим именно из-за обилия таких «мин».

Итого: в июле тополя массово сбрасывают листву. К августу образуется новая, но и ее сразу атакует все та же моль. Насекомые активно размножаются в жару и засуху.

Чтобы остановить это, городской отдел зеленого строительства вовремя проводит омолаживающую обрезку деревьев. Из путей действия на будущее - исключать «монопосадки», когда большие территории засаживают одними тополями. И активная осенняя уборка листвы, в которой зимуют насекомые-вредители.