В ППМИ-2024 примут участие все районы Кировской области

В отборе смогут принять участие и малые населенные пункты. Фото: kirovreg.ru

В ППМИ-2024 поучаствуют все районы Кировской области. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Систему пересмотрели по инициативе губернатора Александра Соколова. Он внес предложение позволить участвовать в отборе и малым населенным пунктам. Поэтому в новом конкурсе будут участвовать все районы области. Кроме того, добавим, что в текущем году на поддержку ППМИ дополнительно выделили почти 100 миллионов рублей.

На данный момент муниципалитеты уже планируются представить 421 проект. Заявки будут принимать до 3 сентября.

Добавим также, что в 2023 году в Кировской области реализуют 321 идею в рамках проекта поддержки местных инициатив.