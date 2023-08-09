В Кирове жильцы четырех домов сидят без горячей воды уже почти год

Уже 10 месяцев жильцы греют воду на плитах или покупают нагреватели. Фото: ОНФ Кировской области

В Кирове жильцы нескольких домов по Троллейбусному переулку уже почти год живут без горячей воды. Как утверждают активисты ОНФ, все это - из-за Фонда капремонта. Точнее, из-за его бездействия.

Речь идет о домах №1, 1а, 3 и 3а. В подвале последнего стоит бойлер, откуда горячая вода и поступает во все три дома. Его состояние давно вызывало сомнения, и в 2019 году его можно было отремонтировать за счет собственников. Но Фонд не стал этого делать, заявив, что раз от бойлера зависит горячее водоснабжение сразу четырех домов, то считать его общедомовым имуществом дома в Троллейбусном переулке, 3А нельзя. Тогда износ теплообменника составлял 80%.

Жильцы пошли в суд, который встал на их сторону и обязал Фонд отремонтировать бойлер до конца 2022 года. Организация подала апелляцию и выиграла отсрочку до 1 июля 2023 года. Но и тогда чуда не произошло. Даже оборудование покупал за свой счет подрядчик. Специалисты были готовы его установить, но Фонд не перечислял аванс и не давал согласие на начало работ.

В итоге жильцы, уже 10 месяцев сидящие без горячей воды, обратились к активистам. А те направили заявление в прокуратуру.