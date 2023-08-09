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НовостиОбщество9 августа 2023 10:25

Кировчане смогут получить телефонную консультацию кардиолога

Областной Минздрав проведет прямую линию с населением
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчане смогут задать вопросы по здоровью сердца и сосудов.

Кировчане смогут задать вопросы по здоровью сердца и сосудов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщили в областном правительстве, текущая неделя с 7 по 13 августа объявлена Минздравом РФ Неделей профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Ее цель - повысить осведомленность о возможностях профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также важности ведения здорового образа жизни.

В связи с этим Минздрав Кировской области проведет тематическую телефонную прямую линию для населения. На вопросы кировчан ответят главврач Центра кардиологии и неврологии Александр Васильевич Исаков и замдиректора Медицинского информационно-аналитического центра, центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Герольдовна Малышева.

Прямая линия пройдет сегодня, 9 августа, с 14.00 до 15.00. Телефон (8332) 38-13-23.