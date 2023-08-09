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НовостиПроисшествия9 августа 2023 10:02

В Кировской области ищут молодого человека, пропавшего в конце июля

В последний раз его видели почти три недели назад
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчан просят помочь в поисках. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поисках. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области ищут пропавшего молодого человека. В последний раз Дениса Лучникова видели 23 июля в Слободском. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Денису 26 лет, рост 170-175 см, у него светлые волосы и серые глаза. Во что был одет молодой человек на момент исчезновения, неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области нашли заблудившегося грибника с помощью дрона.