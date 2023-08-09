В Белохолуницком районе бесправник погиб, опрокинув свою машину

У мужчины за рулем не было водительских прав. Фото: ГИБДД Кировской области

В Белохолуницком районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась 8 августа в 16.00. У дома №21 по улице Советской села Полом опрокинулся «Рено Логан». В результате происшествия погиб водитель автомобиля, 40-летний мужчина. Как выяснилось позднее, у него не было права управления транспортным средством.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на территории Кировской области произошло девять ДТП. В них погиб один человек и пострадали девять.