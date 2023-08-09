В Зуевском районе ремонт дороги к двум агропредприятиям закончится на два месяца раньше

Общая протяженность ремонтируемого участка - почти девять километров. Фото: kirovreg.ru

В Зуевском районе ремонтируют дорогу, ведущую к двум агропредприятиям. Подробности сообщили в областном правительстве.

Речь идет о дороге Косино - Соколовка - Суна - Мусихи. Общая протяженность ремонтируемого участка - 8,95 км. По контракту объект должны сдать 30 октября, однако подрядчик опережает график на два месяца, и работы планируют закончить до 31 августа. Сейчас специалисты завершили асфальтировать тротуары и остановки на первом участке и уложили первый слой покрытия на втором участке.

В областном правительстве отмечают, что дорога ведет к двум важным предприятиям: племенному заводу «Соколовка» и СПК племенному заводу «Новый». Стоит также добавить, что проложили ее еще в 1968 году, и с тех пор работы на ней велись только по содержанию.