Чепчанина осудят за публикацию картинок с нацистской символикой в соцсетях

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как стало известно, 57-летний чепчанин в одной из соцсетей разместил изображения с нацистской символикой. При этом, как сообщает областное УМВД, в январе 2023 года его уже привлекали к ответственности за аналогичное деяние. Тогда еще - к административной. На сей раз избежать «уголовки» не получилось.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 282.4 УК РФ «Публичное демонстрирование нацистской символики, если это деяние совершено лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - пояснили в региональном УМВД.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.