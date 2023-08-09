В Кирове на Октябрьском проспекте ограничат движение транспорта до конца августа

Водителей просят заранее выстраивать свой маршрут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает горадминистрация, ограничения связаны с реконструкцией теплосетей и пройдут в два этапа:

- с 10 по 20 августа - на правой полосе нечетной стороны Октябрьского проспекта у дома №141 и в районе перекрестка с Воровского;

- с 20 по 30 августа - левой полосе нечетной стороны Октябрьского проспекта в районе дома № 141 и у перекрестка с Воровского.

Помимо того, как сообщили в мэрии, с 10 по 24 августа из-за реконструкции теплосетей перекроют движение у перекрестка улиц Макаренко и Свердлова.

- Водителям напоминают быть предельно внимательными при проезде участков дорог, где проводятся земляные работы, и при необходимости заблаговременно выбирать объездные пути, - добавили в администрации города.