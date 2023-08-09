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НовостиОбщество9 августа 2023 7:33

9 августа в нескольких районах Кирова отключат холодную воду

Это связано с ремонтными работами
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В большинстве случаев воды не будет в течение целого рабочего дня.

В большинстве случаев воды не будет в течение целого рабочего дня.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9 августа кировчане останутся без воды. МУП «Водоканал» проводит плановые отключения.

Параметры подачи холодной воды изменят по некоторым адресам из-за ремонтных работ на сетях.

Ленинский район с 09.00 до 16.00

- Дерендяева, 99, 99А, 112, 114;

- Октябрьский проспект, 116Б.

Ленинский район с 09.00 до 18.30

- Милицейская, 28А, 34/1, 36А.

Ленинский район с 09.00 до 18.30

- Хлыновская, 5, 9А.

Октябрьский район с 09.00 до 16.00

- Пятницкая, 96, 98;

- Захватаева, 19, 28;

- Преображенская, 91, 93.

Лянгасово с 09.00 до 12.00 по запросу сторонних организаций

- Комсомольская, 26, 28, 30;

- Восточная, 23.

Место подвоза воды можно узнать здесь.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.