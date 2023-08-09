9 августа в нескольких районах Кирова отключат холодную воду

В большинстве случаев воды не будет в течение целого рабочего дня.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
9 августа кировчане останутся без воды. МУП «Водоканал» проводит плановые отключения.
Параметры подачи холодной воды изменят по некоторым адресам из-за ремонтных работ на сетях.
Ленинский район с 09.00 до 16.00
- Дерендяева, 99, 99А, 112, 114;
- Октябрьский проспект, 116Б.
Ленинский район с 09.00 до 18.30
- Милицейская, 28А, 34/1, 36А.
Ленинский район с 09.00 до 18.30
- Хлыновская, 5, 9А.
Октябрьский район с 09.00 до 16.00
- Пятницкая, 96, 98;
- Захватаева, 19, 28;
- Преображенская, 91, 93.
Лянгасово с 09.00 до 12.00 по запросу сторонних организаций
- Комсомольская, 26, 28, 30;
- Восточная, 23.
Место подвоза воды можно узнать здесь.
МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.