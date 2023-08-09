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НовостиОбщество9 августа 2023 4:40

Остановку на улице Профсоюзной в Кирове перенесли через перекресток

А вскоре перекроют одну дорожную полосу и тротуар
Петр МАКСИМОВ
Не исключен затор и задержки в автобусном графике

Не исключен затор и задержки в автобусном графике

Фото: Анна МАМАЕВА

В Кирове поменяли местоположение еще одной автобусной остановки.

Речь идет об остановке КРИН. Ранее она была за ЦДЮТом, теперь - по ту сторону перекрестка с улицей Володарского, у дома на Профсоюзной, 41. Как мы и писали ранее, причина - переоборудование ливневки. Кроме того, с одной стороны перекрыли тротуар.

Фото: АТП / Яндекс.Карты

Фото: АТП / Яндекс.Карты

Вскоре перекроют и движение по одной из полос, - пишут в сообществе АТП ВКонтакте. Очевидно, возможен затор и задержки в автобусных графиках.

Работы над ливневкой планируют завершить до конца августа.

Напомним, из-за раскопок перенесена и остановка у ЦУМа.