Остановку на улице Профсоюзной в Кирове перенесли через перекресток

Не исключен затор и задержки в автобусном графике
Фото: Анна МАМАЕВА
В Кирове поменяли местоположение еще одной автобусной остановки.
Речь идет об остановке КРИН. Ранее она была за ЦДЮТом, теперь - по ту сторону перекрестка с улицей Володарского, у дома на Профсоюзной, 41. Как мы и писали ранее, причина - переоборудование ливневки. Кроме того, с одной стороны перекрыли тротуар.
Фото: АТП / Яндекс.Карты
Вскоре перекроют и движение по одной из полос, - пишут в сообществе АТП ВКонтакте. Очевидно, возможен затор и задержки в автобусных графиках.
Работы над ливневкой планируют завершить до конца августа.
Напомним, из-за раскопок перенесена и остановка у ЦУМа.