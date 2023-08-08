В Кировской области окончились поиски пропавшего 15-летнего подростка

Волонтеры дали сообщение об окончании поисков. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области завершились поиски пропавшего подростка. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, ранее мы сообщали о пропавшем 15-летнем подростке. В последний раз мальчика видели в селе Лекма Слободского района в 06.30 8 августа. С тех пор о его местонахождении не было никаких известий. Очевидно, он ушел в лес, поскольку с собой взял корзину.

Волонтеры объявили активный выезд для поисков в природную среду. Неравнодушные собирались на поиски подростка. Около 16.20 «Лиза Алерт» объявила об окончании поисков.

- Степан найден, жив! Спасибо всем за готовность помочь! - появился комментарий от имени группы поисковиков.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове с помощью беспилотника нашли заблудившегося грибника.