Участок улицы в центре Кирова перекроют до 12 сентября

Проезд ограничат по отрезку улицы Азина Фото: Анна МАМАЕВА

В Кирове продолжают реконструировать тепловые сети. Для работ на очередной точке нужно перекрыть участок улицы в центре.

Речь идет об отрезке улицы Азина от дома № 49 до дома № 59. Проехать здесь нельзя будет до 12 сентября: водителей призывают заранее выбирать объездные пути. К указанной дате «ТеплоЭнергоСтрой» - подрядчик кировского филиала «Т Плюс» - должен закончить с реконструкцией сетей и восстановить благоустройство.

Напомним, из-за раскопок в центре города до середины сентября автобусы могут приходить с задержками.

А здесь опубликован график отключения горячей воды в Кирове на август (с адресами и датами).