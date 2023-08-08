Лобанов за Власова: в кировском ГИБДД меняется руководство

Александр Николаевич возглавлял региональное управление с 2019 года. Фото: Госавтоинспекция

Александр Власов покинул пост начальника областного УГИБДД. Его последний рабочий день был 5 июля, - сообщили «Комсомолке» в УМВД России по Кировской области.

Александр Николаевич вышел на пенсию. Он возглавлял управление с 2019 года, до того руководил городским ОГИБДД.

Сейчас его обязанности исполняет Сергей Лобанов (замначальника УГИБДД УМВД России по Кировской области).

Ранее поменялось руководство областного минохраны окружающей среды: Алла Албегова стала министром в правительстве Тамбовской области, а ее кресло занял экс-замминистра Тимур Абашев.

А минпромторг возглавил (с приставкой «и.о.») Александр Даренский.