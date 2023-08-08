Еще 83 мусорные площадки поставили в Кировской области

Площадки уже оборудовали в 11 муниципалитетах. Фото: администрация Кирова

В Кировской области оборудуют места накопления твердых коммунальных отходов.

По данным правительства Кировской области, работы по плану 2023 года завершены в 11 муниципалитетах. В них появились 83 новых мусорных площадки.

Всего в годовом плане значатся 476 мест накопления отходов. На их оборудование выделили 49,3 миллиона рублей из бюджета.

Работа идет по госпрограмме «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов».

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как кировчанам платить за мусор меньше при долгом выезде на дачу.