Кировчане помогают семьям из Запорожья собрать детей в школу

Нужно все, чем школьники пользуются ежедневно - тетради, ручки, краски, альбомы и пр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед новым учебным годом власти призывают кировчан помочь Веселовскому району Запорожской области - нашей подшефной территории.

Немалая часть семей там оказалась в непростой ситуации. Важно помочь детям начать учебный год наравне со сверстниками: нужны тетради, ручки, линейки, карандаши, альбомы, краски - все, чем школьники пользуются ежедневно.

Ряд товаров (некоторые письменные принадлежности) передаст министерство образования Кировской области.

Присоединиться к сбору зовут всех желающих. Вещи можно привезти в центр «Патриот» (Нововятска, Пушкина, 32) и ЦДЮТЭ (Киров, Воровского, 16/1). Срок - 25 августа.

Напомним, кировчане также ремонтируют школы и участки дорог в Запорожье.