Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 12:23

Кировчане помогают семьям из Запорожья собрать детей в школу

Присоединиться к акции можно до 25 августа
Петр МАКСИМОВ
Нужно все, чем школьники пользуются ежедневно - тетради, ручки, краски, альбомы и пр.

Нужно все, чем школьники пользуются ежедневно - тетради, ручки, краски, альбомы и пр.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед новым учебным годом власти призывают кировчан помочь Веселовскому району Запорожской области - нашей подшефной территории.

Немалая часть семей там оказалась в непростой ситуации. Важно помочь детям начать учебный год наравне со сверстниками: нужны тетради, ручки, линейки, карандаши, альбомы, краски - все, чем школьники пользуются ежедневно.

Ряд товаров (некоторые письменные принадлежности) передаст министерство образования Кировской области.

Присоединиться к сбору зовут всех желающих. Вещи можно привезти в центр «Патриот» (Нововятска, Пушкина, 32) и ЦДЮТЭ (Киров, Воровского, 16/1). Срок - 25 августа.

Напомним, кировчане также ремонтируют школы и участки дорог в Запорожье.