В Кирове появятся Новые Чистые пруды

На конкурс выставили два земельных участка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове построят микрорайон «Новые Чистые пруды». Подробности сообщили в областном правительстве.

Для создания микрорайона на конкурс выставили два земельных участка. На территории применят механизм комплексного развития. На ней возможно построить 667 тысяч квадратных метров жилья, и в дальнейшем цифра может увеличиться до двух миллионов. Планируется также создать коммунальную, транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру.

- Реализация этого проекта позволит значительно увеличить объемы строительства в городе. В целом это первый этап развития большой территории, - прокомментировал зампред правительства Алексей Жердев.

Отметим, что сроки создания микрорайона пока не называются.

Ранее мы также сообщали, что застройщик «Монолит», который должен был возвести в Кирове три школы, может попасть в реестр недобросовестных поставщиков.