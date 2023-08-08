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НовостиПроисшествия8 августа 2023 9:43

В Пижанском районе машина вылетела с трассы: один человек погиб

В Пижанском районе погиб пассажир машины, вылетевшей с трассы в кювет
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В результате аварии один человек погиб и один пострадал. Фото: ГИБДД Кировской области

В результате аварии один человек погиб и один пострадал. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области в ДТП погиб человек. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Пижанском районе 7 августа в 22.50. На 21 км автодороги «Советск-Яранск-Обухово» автомобиль ВАЗ-2109 вылетел с дороги в кювет. Вероятно, машина опрокинулась после съезда. В результате один пассажир, 54-летний мужчина, погиб. Еще один, 35-летний мужчина, получил травмы.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых погиб один человек и пострадали трое.