Кировчан просят помочь в поисках пропавшего 15-летнего подростка

Волонтеры просят неравнодушных помочь в поисках. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области ищут пропавшего подростка. В последний раз Степана Чернова видели 8 августа в 06.30 в селе Лекма Слободского района. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Степану 15 лет, рост 166 см, нормального телосложение, у него голубые глаза и русые волосы. Мальчик был одет в черную кофту, черные штаны и зеленые сапоги. С собой у него была корзина. Фотографию подростка волонтеры не приложили.

Кировчан просят помочь в поисках. Искать подростка будут в природной среде. Необходимы как водители, так и пешие. Если вы хотите помочь в активном выезде, информацию можно найти здесь.