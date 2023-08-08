В Кирове идет реконструкция ливневки рядом со слободой Шевели

Работы ведутся на участке улицы Профсоюзной. Фото: киров.рф

В Кирове реконструируют ливневку у слободы Шевели для будущей школы. Подробности сообщили в горадминистрации.

Работы на улице Профсоюзной начались на минувшей неделе. На данный момент специалисты прокопали порядка 170 метров канав для установки коллекторных колодцев. Всего для переустройства ливневой канализации нужно провести земляные работы на участке протяженностью 460 метров. На объекте круглосуточно трудятся две бригады.

Реконструкцию планируют закончить к концу августа. После этого подрядчик выполнит благоустройство территории. Отметим, что на время работ частично ограничат движение для водителей и пешеходов.

Ранее мы также сообщали о ремонте 11 дорог в Верхошижемье. Работы ведутся в рамках «дорожного миллиарда».