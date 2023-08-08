В Кировской области на 2,4% подорожало жилье в новостройках

Стоимость жилья на вторичном рынке также выросла. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во втором квартале 2023 года в Кировской области подорожало жилье. Подробности сообщили в Кировстате.

Цены в новостройках выросли на 2,4% по сравнению с первым кварталом года. Средняя стоимость квадратного метра в них составляла 90866 рублей на конец второго квартала. На вторичном рынке стоимость повысилась на 1,9%, средняя цена одного квадрата - 70472 рубля.

Как отметили в Кировстате, по состоянию на конец второго квартала наш регион находился на шестом месте в ПФО по средней стоимости квадратного метра в новостройках. По цене на вторичное жилье Кировская область оказалась на 10 месте среди субъектов ПФО.

Добавим, что на первом месте в обоих рейтингах - Республика Татарстан, где стоимость квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынках выше 100 тысяч рублей.