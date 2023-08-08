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НовостиОбщество8 августа 2023 7:55

Уржумского депутата досрочно лишили полномочий по требованию прокуратуры

Народный избранник не предоставил сведений о доходах, расходах и имуществе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Нарушения закона вскрылись при проверке. Фото: прокуратура Кировской области

Нарушения закона вскрылись при проверке. Фото: прокуратура Кировской области

В Уржумском районе досрочно прекратили полномочия депутата, нарушившего антикоррупционное законодательство. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Согласно закону, чиновники, замещающие муниципальные должности, должны предоставлять сведения о доходах, имуществе и имущественных обязательствах - как своих, так и своей семьи, то есть супругов и детей. Они также обязаны отчитываться о своих расходах, превышающих совокупный доход за три предшествующих года.

В ходе проверки выяснилось, что один из депутатов Уржумской сельской Думы не предоставил необходимых сведений. Прокуратура внесла представление председателю представительного органа, а после обратилась в суд. В результате полномочия депутата прекратили досрочно.