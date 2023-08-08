В Кирово-Чепецком районе завершились поиски без вести пропавшего

Вечером 7 августа поиски завершились. Фото: lizaalert_kirov

В Кирове завершились поиски 36-летнего Игоря Новгородцева. Об этом сообщили активисты сообщества «Лиза Алерт».

Мужчина пропал в Кирово-Чепецком районе 6 августа и нуждался в медицинской помощи. По информации волонтеров, пропавший передвигался по дороге от деревни Дресвяново до села Бурмакино.

К поискам мужчины просили присоединиться водителей и неравнодушных пешеходов. В результате в комментариях пользователи отметили, что видели похожего по приметам жителя.

- Шел по обочине в сторону Бурмакино.

- Видел сегодня в 6-50 на трассе перед Дресвяново.

Вечером 7 августа поиски завершились. Игоря Новгородцева нашли живым.