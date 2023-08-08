Лужина, Гвоздикова и Набиев спели на улице в Кирове и раздали автографы

А в перерывах артисты еще и фотографировались со зрителями. Фото: правительство Кировской области

В Кирове продолжается второй фестиваль «На семи холмах». В понедельник, 7 августа, артисты-участники встретились с горожанами у дома Витберга.

Сергей Варчук и Олег Масленников-Войтов спели «Разговор со счастьем», Хельга Филиппова - «Колыбельную о дожде», Лариса Лужина - «Ты не печалься». Еще пели братья Запорожских и Серафима Низовская. В концерте также участвовали Наталья Гвоздикова, Ив Набиев и Игорь Скрипко.

В перерывах между выступлениями гости охотно раздавали автографы и фотографировались со зрителями, - пишут в правительстве Кировской области.

Полная афиша фестиваля опубликована «Комсомолкой» здесь.