Мэрия Кирова продает «Тойоту» за 2,34 миллиона рублей

Начальная цена за иномарку превысила 2 миллиона с учетом НДС. Фото: киров.рф

Администрация Кирова выставила на торги «Тойоту Камри».

Материалы опубликованы на сайте мэрии.

Машина выпущена в 2018 году. Цвет - черный металлик, мощность - 150 «лошадок». Бензиновый двигатель.

Начальная (максимальная) цена - 2 миллиона 348 тысяч рублей (в том числе 391 тысяча 400 рублей НДС). Заявки принимают до 16 августа, сами торги намечены на 22 августа.

Это вторая «Тойота Камри», бывшая в автопарке мэрии Кирова. Первую ранее продали и вместо нее купили две «Лады Гранта».