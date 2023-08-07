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НовостиПроисшествия7 августа 2023 14:00

Стащила телефон? Полиция ищет кировчанку, подозреваемую в краже

Полиция ищет кировчанку, которая могла украсть телефон
Петр МАКСИМОВ
Телефон пропал с детской площадки

Телефон пропал с детской площадки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники отдела угрозыска УМВД России по Кирову выясняют обстоятельства кражи телефона.

Время - 28 июля, около 13.00 часов. Место - детская площадка на улице 65-летия Победы.

Полицейские предполагают, что к краже может быть причастна женщина, попавшая на записи камер видеонаблюдения.

На вид девушке до 30 лет, рост до 170 сантиметров. Фото: УМВД

На вид девушке до 30 лет, рост до 170 сантиметров. Фото: УМВД

Приметы: на вид 25-30 лет, худая, ростом до 170 сантиметров. Волосы светлые. Была одета в розовую футболку, черные брюки и черные сандалии.

Если вы знаете что-то об этой женщине - сообщите по номерам 02 (102 с мобильного) либо 56-60-20.