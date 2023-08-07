Неделя пожарной опасности 4 класса: о чем МЧС предупреждает кировчан

Увидели пожар? Сообщите на единый номер 112 или на телефон доверия МЧС
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Кировской области ожидается пожарная опасность 4 класса. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на местных синоптиков.
Такая пожарная опасность оценивается как высокая. По данным спасателей, она продлится со вторника, 8 августа, до начала следующей недели.
В случае пожара вы всегда можете обратиться на единый номер экстренных служб (112) - круглосуточно, бесплатно с любого номера.
Работает и телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области (8 (8332) 54-01-54).