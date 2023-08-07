Чуть не отделался условкой: кировчанин незаконно нарубил леса на 8 миллионов

Мужчина орудовал в Песковском лесничестве. Фото: Людмила Баркова

Завершен судебный процесс над 59-летним жителем Омутнинского района.

В 2017-2018 годах мужчина незаконно рубил деревья в Песковском участковом лесничестве. На незаконных рубках он солидно заработал: ущерб природе оценен в 8 миллионов рублей.

Кроме того, подсудимый летом 2017 года мошенничал с государственными контрактами на рубку леса. В итоге он завладел миллионом рублей.

Суд первой инстанции дал «лесорубу» 5 лет тюрьмы условно с таким же по длительности испытательным сроком. Однако прокуратура Омутнинского района обжаловала приговор. В итоге судебная коллегия его пересмотрела: мужчина на 2 года отправится в колонию общего режима.

Ранее крупную незаконную рубку выявили и в Яранском районе.