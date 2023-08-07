Железнодорожный переезд в Кировской области будут закрывать два дня кряду

Причина - ремонт полотна. Фото: ГЖД

В Кирово-Чепецком районе ограничат движение по железнодорожному переезду, - сообщают в Кировском регионе ГЖД.

Речь идет о переезде на дороге Просница - Зуевка. Проезд по нему ограничат в среду и четверг, 9-10 августа. В оба раза ограничение вступит в силу в 8 часов утра и продлится до 17.00.

Причина - ремонт дорожного покрытия.

- Просим автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - пишут в ГЖД.

Напомним, ранее в Кирове ограничили движение еще по нескольким участкам улиц.