Проверка слуха: в Лянгасово делают выгребную яму для дома на Комсомольской

Дом №55 на Комсомольской в Лянгасово продолжают строить. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ранее в соцсетях разошлась информация, что во дворе строящегося дома №55 по Комсомольской в Лянгасово обустраивают выгребную яму. Кировчане предполагали, что к ней подключат новое здание.

В горадминистрации поясняют: яма устанавливается для отвода стоков, поскольку в районе нет ливневой канализации. Чтобы исключить подтопление территории, решили рассмотреть такую альтернативу в виде организации локального сбора осадков.

- Что касается системы водоснабжения и водоотведения, то дом № 55 по улице Комсомольской в микрорайоне Лянгасово уже подключен к централизованным коммуникациям. Ни о каких выгребных ямах речи не идет, - прокомментировали в управлении строительства.

Добавим также, что дом строится для переселенцев из аварийного жилья. Он рассчитан на 105 квартир, 18 из которых предоставят детям-сиротам.